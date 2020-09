Alleen als Trump gelijk krijgt, komt er een carnavalsoptocht in Holten

Rijkswater­staat over fi­le-estafette op A1: ‘Beter alle hinder in één keer’

17 juli ENSCHEDE - Een ‘file-estafette’. Zo worden de tot 2025 durende werkzaamheden op de snelweg A1 in deze regio al genoemd. De weg wordt verbreed en dat leidde vooral de afgelopen week tot enorm veel files van en naar Oost-Nederland. Wat doet Rijkswaterstaat om die overlast tot een minimum te beperken? En is er een einde in zicht van al dat fileleed?