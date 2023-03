Alles wordt duurder, ook de sociale koopwoningen in Rijssen-Holten

Hoe duur de gesubsidieerde nieuwbouwwoningen worden, hangt af van het type woning. De kleinere sociale koopwoningen gaan van 230.000 naar 240.000 euro en zijn bedoeld voor starters met een (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 45.000 euro per jaar. De sociale koop ‘hoog’ gaat van 260.000 naar 270.000 euro en heeft de grens liggen op maximaal 55.000 euro.

Het duurst wordt de twee-onder-één-kapwoning, bedoeld voor starters en doorstromers met een maximaal inkomen tot 65.000 euro. Deze woning stijgt van 325.000 naar 355.000 euro en is dus 30.000 euro duurder. De verhogingen dekken niet alle extra materiaalkosten, laat het college weten.

Eigen geld nodig

Wie een sociale woning wil kopen, moet nu naast een hypotheek ook voldoende eigen geld hebben. Dit loopt op van minimaal 30.000 euro tot 55.000 euro. Lukt het niet met eigen geld? Dan kunnen de geïnteresseerden in een woning onder de 250.000 euro ook nog aanvullend een starterslening aanvragen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging.

Vanwege de gestegen huizenprijzen wil het college bekijken of de maximale koopprijs om in aanmerking te komen van deze lening nog wel voldoende is.