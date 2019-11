Architectenbureau Palazzo uit Holten heeft 200 voetbalvelden aan bedrijfsruimtes ontworpen: ‘Wij zijn de grootste!’

Architectenbureau Palazzo uit Holten heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Het bedrijf is betrokken bij een miljoen vierkante meter bedrijfsruimte. ,,We zijn de grootste'', jubelt directeur Martin Kemper. Maar is dat ook zo?

Als nuchtere Tukker doet Martin Kemper liever gewoon. Maar zelfs ‘boerenjongens uit het Oosten’ kijken wel eens ergens van op, ook als het om hun eigen bedrijfsprestaties gaat. Het architectenbureau Palazzo uit onder meer Holten bezit momenteel een orderportefeuille van één miljoen vierkante meter aan bedrijfshuisvesting, een mijlpaal. ,,We schrokken ervan.”

Volledig scherm Directeur Martin Kemper © Frans Paalman Voor het eerst sinds zijn bestaan als ondernemer heeft Martin Kemper (53) een persbericht de wereld ingestuurd. Hij is beslist niet van de borstklopperij, zo benadrukt hij meermaals, maar een miljoen blijft een magisch getal, of het nu om geld of vierkante meters gaat. De vraag is natuurlijk of zakelijke betrokkenheid bij een miljoen vierkante meter bedrijfsruimte niet alleen veel klinkt, maar relatief ook echt veel is?



,,Ik kan het zelf niet landelijk vergelijken, maar ik ga ervan uit dat we daarmee de grootste van Nederland zijn”, vertelt Kemper. Als ‘bewijs’ toont hij een ranglijst van Property.nl (vastgoedspecialist en nieuwssite over vastgoed). ,,Zij belden ons naar aanleiding van het persbericht, met de vraag om die miljoen aan te tonen. Die hebben we uitgedraaid, ze zijn onderverdeeld in vijftig projecten. Wij zijn momenteel betrokken bij bedrijfshuisvesting ter grootte van 200 voetbalvelden.”

RankingArchitectenbureau

Volgens Erik de Boer, tot vorige maand hoofdredacteur bij PropertyNL, behoort Palazzo absoluut tot de grote spelers in de markt. Toch staat Kemper niet bovenaan en dat komt omdat volgens de officiële ranking alleen gebouwen en vierkante meters tellen die in een jaar zijn opgeleverd. Het miljoen van Kemper betreft vierkante meters die allemaal nog gebouwd moeten worden of in aanbouw zijn. De Boer verwacht dat het Holtense bedrijf in de komende jaren heel hoog in de ranking zal komen.

Blokkendozen

Volledig scherm © Foto Palazzo Onder de klandizie van Kemper veel transportbedrijven, veel vaste relaties door het hele land. Vooral distributiecentra, architectonische ‘blokkendozen’, zoals Kemper ze noemt. Van Groningen tot Heerlen en van Tholen tot Julianadorp. ,,Ik geloof in spreiding. We doen ook de engineering (vergunningen) en het bouwmanagement, onze relaties zitten in de woningbouw, ziekenhuizen, utiliteit, zorg, maar ook diverse Mediamarkten. Weinig overheid, want dan heb je met selecties te maken, dat geeft alleen maar onrust. Ben je al snel 25.000 euro kwijt terwijl je niet weet of je de opdracht krijgt.” En hij is ‘niet hier’, zegt Kemper, terwijl hij naar zijn voorhoofd wijst.



Veel eer valt er aan die distributiecentra architectonisch gezien niet te halen, zegt hij. ,,Toch proberen we er nog wel een beetje jus aan te geven. Dat is ook de tendens onder beleggers. Die gooien er momenteel iets meer geld tegenaan, zodat het ook aantrekkelijk wordt om er te werken. In een land als Duitsland doen ze bijvoorbeeld niets aan esthetica. We zijn heel actief in de strook tussen grofweg Venlo en de Rotterdamse haven, een logistieke hotspot.”

,,Tachtig procent van onze logistieke opdrachten zit onder de grote rivieren. Als je ziet wat ze in Brabant aan bedrijfsruimten neerzetten, daar is Hessenpoort hier in Zwolle niets bij."

Het verband tussen de opkomst van 'online consumeren' en de oprukkende distributiecentra is voor Kemper zonneklaar. ,,De Bol.coms en Ali Expressen van deze wereld hebben opslagruimte nodig. Leegstand? Op dit moment is er weer schaarste. Beleggers zetten bouwprojecten op voorraad neer, die paar procent leegstand calculeren ze in. Dat zegt iets over het huidige vertrouwen in de economie."

Ook de aanscherping van de stikstofnormen strooit het bedrijf geen zand in de wielen. ,,Twee projecten, in Tiel en Arnhem, liggen stil. Omdat we gespreid werken zijn we minder kwetsbaar. Over een paar jaar zal de markt voor distributiecentra wel weer afvlakken. Maar dat geldt niet voor woningen, waar we ook heel actief in zijn."

Volledig scherm © Palazzo

Bouwkunde

Kemper, geboren en getogen in Haarle, volgde 'netjes' het rijtje lts, mts en hts. ,,Op 12-jarige leeftijd is voor mij beslist dat ik de bouw inging. Ik wilde het liefst naar de mavo, maar de hoofdonderwijzer zei: 'Martin gaat naar lts'. Daar heb ik nog wel een traan om gelaten. Zo is het verder gegroeid, al is het natuurlijk wel bijzonder dat ik geen architect ben en toch een architectenbureau heb. In de avonduren heb ik nog de studie docent Bouwkunde gedaan, dus ik kan ook voor de klas. Ik kom uit de aannemerij en ben erin gerold, daar heb ik nu nog veel profijt van. Ik weet veel van kosten en realistische prijzen en ken onze klanten."

Volledig scherm © Palazzo

,,We zijn 17 jaar geleden begonnen. Tijdens de crisis hebben we een paar jaar niets verdiend. Toen hebben we ingezet op behoud van personeel (35 man) en kennis. Daar profiteren we van nu de markt weer is aangetrokken. Liefst 65 precies procent viel in onze branche weg tijdens de crisis." Waar hij het meest trots op is? Trots is een groot woord, maar Palazzo ('Aan de bar bedacht') heeft het bouwmanagement gedaan voor een winkelcentrum in de stad... Martin. ,,Dat ligt in Slowakije, 75.000 inwoners, we doen wel meer in het buitenland."