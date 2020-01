Astmapatiënt Math Willems uit Holten: ‘Zonder behandeling in Zwitserland geen leven’

Man (21) uit Bathmen gebruikt minderja­rig meisje bij drugsdeals: jaar cel geëist

7 januari Voor het gebruiken van een minderjarig meisje bij drugsdeals moet een 21-jarige man uit Bathmen de cel in. Dat wil het Openbaar Ministerie. De strafeis voor handel in drugs is een celstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Hij werd eerder beschouwd als de leider van een criminele jeugdgroep in de gemeente Rijssen-Holten.