Auto eindigt in weiland na botsing bij Holten, bestuurder gewond

Bertus Dekkers Erestand­wer­ker in Rijssen

26 april RIJSSEN - Jubilerend gemeenteambtenaar Bertus Dekkers - hij is 40 jaar in dienst van de gemeente - werd donderdagavond op zijn afscheidsreceptie in de hal van het gemeentehuis in Rijssen verrast met het predikaat Erestandwerker.