Auto vliegt in brand in Rijssen terwijl eigenaar in het theater zit

Bouw gaat eindelijk beginnen bij woonwijk De Berghorst fase 2 in Enter

ENTER - Voor wie op zoek is naar een nieuw huis in Enter heeft geluk, want de nieuwbouwwijk aan De Berghorst is weer een stap dichterbij. Nu het bestemmingsplan definitief gemaakt is, kunnen de volgende stappen eindelijk gezet worden. Het heeft even geduurd, maar de schop zit in de grond.

14 januari