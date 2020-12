Babbelaar licht uiterst geraffineerd oude vrouw in Holten op: maar wie is hij?

Auto gaat in vlammen op in Rijssen, vlak nadat inzitten­den voertuig verlaten

24 oktober RIJSSEN - Een de Nassaustraat in Rijssen is deze zaterdagmiddag een auto in vlammen opgegaan. Vlak nadat de inzittenden van de auto verlieten, merkte de bestuurder een vreemde lucht op en sloeg de vlam in het voertuig.