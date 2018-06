Bedrijfsbus kantelt op A1 door klapband

1,5 miljoen voor viering 75 jaar bevrijding in Overijssel

21 juni De provincie Overijssel trekt 1,5 miljoen euro uit voor 75 jaar herdenking en bevrijding. In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Met diverse partners in de provincie wordt gewerkt aan een programma.