Belg rijdt onder invloed van amfetamine, cocaïne en THC over de A1

Algendrab maakt kanoën op deel Schipbeek onmogelijk

16:51 Op het traject van de Schipbeek tussen Holten en Deventer is deze dagen geen kano te bekennen. Niet de lage waterstand maar overdadige algengroei zorgt ervoor dat een tocht maken per kano of kajak momenteel onmogelijk is. Dit zegt Marten Brascamp van Kanoverhuur Oost.