Berisping 'voorzeggende docent' op school in Holten van tafel

Dat bleek gisteren uit het oordeel van de rechtbank in Zwolle. De scholengemeenschap, met vestigingen in Holten en Goor, kwam er via een gezakte leerling achter dat de leraar in 2016 in een klas examenvragen had voorgezegd. Van die les op de vestiging in Holten zou ook een bandopname in omloop zijn. De cijfers van de havo-leerlingen van die klas voor dit schoolexamen literatuur waren hoger dan gemiddeld. En er zijn grote overeenkomsten tussen de antwoorden die hij in de les gaf en die op het examen gegeven zijn.