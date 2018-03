Beuseberg bouwt in marathonvorm aan paasbult

Brand in Holten loopt met een sisser af

25 maart De brand was niet groot, maar als je net in een nieuw huis woont, hoop je niet zo snel al kennis te moeten maken met de brandweer. Toch was het maar goed dat de brandweer uitrukte, want daardoor konden de spuitgasten erger voorkomen en liep de brand vanmorgen in de Fazantenweg in Holten met een sisser af.