'Bewindvoerder moet verduisterde miljoenen van Asito-erfgenaam uit Holten dubbel betalen'

Vriendengroep uit Rijssen heeft al sinds degradatie een jaarkaart van Go Ahead Eagles

6 december Sittard, Maastricht of Leeuwarden; niks is te ver voor Café Eagles. Deze groep vrienden uit Rijssen - niet een écht café - volgt al jarenlang Go Ahead Eagles op de voet. Maar in Rijssen is het gezelschap nog een vreemde eend in de bijt.