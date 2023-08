Kamervra­gen over azc op vakantie­park in Holten: ‘Kunnen we er nog vanaf?’

Kamerlid Wybren van Haga (Groep Van Haga) heeft Kamervragen gesteld over de azc-plannen voor Holten. Van Haga schaart zich aan de kant van de critici in Holten die zich beduveld voelen door de gemeente Rijssen-Holten. Een flinke groep inwoners stoort zich zowel aan het plan als aan de informatievoorziening over het nieuwe azc.