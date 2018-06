Bruiloftsgrap blijkt gevaarlijk: biergevel in Rijssen waait om

Het gevolg: de hele boel valt om. Eén van de vrienden kan de vallende kratten zelfs nog maar nét ontwijken. De jongens kunnen er zelf wel om lachen en op internet is de video een hit. Op de Facebookpagina van VKMag zijn de Rijssenaren al tienduizenden keren bekeken.



,,Ja dat was wel even balen, we zijn er zo'n vijf uur mee bezig geweest", reageert bierkratbouwer en vriend van het bruidspaar, Julièn Polhoud. ,,Wouter en Joëlla zijn afgelopen vrijdag getrouwd. De donderdag daarvoor zijn we met onze vriendengroep hier mee bezig geweest. We hadden 420 kratjes geregeld. Dat kostte ons nog wel wat gezellige avondjes om die flesjes leeg te krijgen", zegt de 22-jarige Rijssenaar lachend.