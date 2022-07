Boeren halen verhaal bij Holtens transportbedrijf, maar tegenactie staat al klaar: ‘Kop koffie gedronken’

Het transportbedrijf - gespecialiseerd in vers voedsel - had bij aankomst van de trekkers een grote witte vrachtwagen dwars over de weg geparkeerd. De boze boeren op hun tractoren konden daardoor niet het transportbedrijf zelf bereiken of blokkeren. Op het terrein worden 24 uur per dag producten op- en overgeslagen die richting supermarkten, hotels en ziekenhuizen gaan.

Volgens Jan-Peter Müller was de boerenactie vreedzaam en is tijdens een goed gesprek steun betuigd aan de boeren. Die zijn daarna weer vertrokken, inmiddels is de situatie weer rustig. Volgens hem stond de actie los van het ongeval in Ede. ,,Daarover praten was niet de insteek van de boeren. We hebben het gehad over de situatie waar zij in zitten. We zitten al jaren hier middenin een boerendorp en hebben zelf ook veel boerenjongens in dienst", zegt Müller.