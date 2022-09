Boeren voeren actie op A1 bij Holten, ongeveer 30 mensen bekeurd

De Boemerang komt na Romy’s switch als een boemerang terug

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Romy Blaak (59) werkte ooit als jongerenwerker in jeugdhonk De Boemerang. Nu verhuurt ze de deel van haar boerderij in Dijkerhoek voor vergaderingen, feesten en concerten. Die zaal begint inmiddels verdacht veel op De Boemerang te lijken.

16 augustus