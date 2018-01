Botsing met 4 auto's zorgt voor file op A1 bij Holten

Oplader iPhone 6 van Julide (12) uit Overijssel ontploft in slaapkamer

9 januari Julide (12) is zich wezenloos geschrokken. Toen de Rijssense (Overijssel) de splinternieuwe oplader voor haar iPhone6 wilde gebruiken, ontplofte het kastje zowat in haar gezicht. Dit is geen 'eigen schuld dikke bult', vindt haar moeder Rowenia Rouw (40).