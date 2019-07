Botsing tussen drie trucks bij Holten veroorzaakt files tussen Deventer en Hengelo

112 Na achtervol­ging opgepakte Rijssenaar (17) reed zonder rijbewijs en onder invloed

1 juli RIJSSEN - De man die in de nacht van vrijdag op zaterdag is opgepakt na een achtervolging op de Burgemeester Knottenbeltlaan in Rijssen is een 17-jarige jongen. Zo maakt de politie deze maandagochtend bekend. Hij reed bovendien zonder rijbewijs en was bovendien onder invloed van THC.