Brand bij bedrijf Van Geenen in Rijssen

Gitarist Erik (bekend van Bökkers) uit Hellen­doorn gaat op tournee: ‘Er gaat niets boven het spelen met mijn li­ve-band’

Erik Neimeijer staat te popelen. Hij heeft een nieuwe band en start binnenkort een tournee met zelfgeschreven nummers. Het eerste nummer ‘All I know’ van zijn nieuwe EP werd al jubelend ontvangen door Radio 2. Wanneer de aftrap van zijn tour is? Op 10 maart in De Smidse. Niet geheel toevallig komt dan ook zijn tweede single ‘Jezus in The Doorway’ uit.