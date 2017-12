Brand verwoest auto naast tankstation langs A1

update Culinaire regio onbetwist aan de top

12 december Voor restaurantgids Michelin is het onbetwist: de culinaire top van Nederland bevindt zich ook in 2018 voor het belangrijkste deel in het oosten. Met driesterrenrestaurants De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle bovenaan en een keur aan culinaire collega's die hun één of twee sterren behouden.