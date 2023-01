Brandweer rukt met groot materieel uit voor ‘woningbrand’ in Rijssen, maar blussen blijkt overbodig

Samen Hellen­doorn, de nieuwe lokale partij die vooral slagvaar­dig­heid wil uitstralen: ‘Er kwam te lang niets van de grond’

NIJVERDAL - Samen Hellendoorn is de naam van de nieuwe lokale partij die is ontstaan na de scheuring binnen Lokaal Hellendoorn. Met vijf zetels is het samen met het CDA de een-na-grootste partij in de raad. Gedoogpartner van de juist verlaten coalitie met als credo: ‘We moeten eindelijk aan de slag!’

