Buren ‘absoluut niet blij’ met komst van azc op De Lindenberg in Holten: ‘Ik plaats een groot hek waar stroom op staat’

Twee keer zoveel ontruimin­gen bij Almelose woningcor­po­ra­tie: ‘Soms is er geen keuze’

Een hennepplantage, ernstige overlast, betalingsproblemen of illegale prostitutie. Uitwassen waarmee de woningcorporatie Sint Joseph in Almelo steeds vaker te maken krijgt. Het aantal ontruimingen van woningen is in één jaar verdubbeld. „De sociale problematiek in Almelo is toegenomen”, zegt Sint Joseph-directeur Claudia Beumer.