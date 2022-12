Buurman wil geen nieuwbouw tegenover zijn boerderij in Holten, maar heeft pech

Dolf Ruesink geeft lezing over wederop­bouw in ICB Holten

Oud-journalist Dolf Ruesink geeft een presentatie over de wederopbouwjaren 50 en 60 in het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten (ICB). Hij vertelt over persoonlijke ervaringen en de wederopbouw in de regio.

19 oktober