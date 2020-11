Camping Holterberg wil uitbreiden met tientallen nieuwe plekken: Buurtbewoners in verzet

VRAAG BIJ HET NIEUWS Waarom vormt de kerk de uitzonde­ring op de coronare­gel?

17 oktober Mondkapjes in openbare ruimtes. Maximaal drie mensen op visite. Horeca dicht. Geen alcohol na 20.00 uur. Geen evenementen. Niet meer dan dertig mensen in één ruimte. Er mag steeds minder, behalve in de kerk. Da’s toch eigenlijk niet eerlijk?