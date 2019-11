CDA Overijssel wil waarde natuurgebieden nog eens kritisch bekijken

Verkeers­con­tro­le in Regge­streek: Drie auto's in beslag genomen

1 november HELLENDOORN/HAARLE/RIJSSEN - De politie heeft donderdagmiddag tussen 13.30- en 18.30 uur samen met de belastingdienst verkeerscontroles gehouden op drie plekken in de Reggestreek. Er werd met een scanner gecontroleerd op kenteken. Dat gebeurde op de Ommerweg in Hellendoorn, Tunnelweg in Haarle en de Enterstraat in Rijssen.