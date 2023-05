Centrum Rijssen doet het nu zonder Lunchroom ’t Schild: ‘Ik koos eieren voor mijn geld’

Lauris (16) en Tim (18) pakken op hun klompen een overvaller en straatro­ver in Almelo: ‘We hadden ’m zo’

Ze bedachten zich geen moment, toen ze een straatrover zagen worstelen met een bejaarde vrouw. Op hun klompen zetten Lauris en Tim maandag de achtervolging in. Met succes. „Hij zei nog wat in het Engels. Wat weet ik niet. Hoal oe stil’, heb ik hem gezegd.” De nuchtere jongemannen kregen voor die heldendaad - de man had daarvoor ook nog een woningoverval gepleegd - een minutenlang applaus van het Almelose politiekorps.