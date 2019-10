Chaos op A1 zorgt voor anderhalf uur vertraging op traject Hengelo-Deventer

Diepe Hel Holter­bergloop prooi voor Kenianen

27 oktober De Diepe Hel Holterbergloop over 10 kilometer in Holten is zondagmiddag een prooi geworden voor de twee Keniaanse deelnemers. Bij de mannen won Enos Kakopil, die afgelopen augustus de 10 km in Kenia nog aflegde in 28.27. Na de start, die deze editie in Nijverdal plaats vond, was hij net binnen het half uur weer terug in Holten (29.41). Zijn vrouwelijke landgenoot Carolyne Biwott kwam vijf minuten later als eerste vrouw over de meet (34.26).