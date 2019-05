Chauffeur én Moederdagpakketjes ongedeerd bij PostNL-botsing in Holten

Olst telt toch nog nieuw oorlogs­slacht­of­fer: James Laurence Auchterlo­nie

4 mei Hij leeft voort in onze harten, geliefd en niet vergeten, luidt zijn grafschrift op de Canadese Begraafplaats in Holten. Maar niemand wist tot voor kort dat James Laurence Auchterlonie op 13 april 1945 om het leven kwam in Olst. De soldaat van het Canadian Scottish Regiment was toen pas 20 jaar.