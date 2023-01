Christina (16) uit Rijssen vermist, familie deelt foto’s: ‘Werd achtervolgd door man’

Ook de politie maakt zich grote zorgen; met onder meer een helikopter is naar Christina gezocht. Even daarvoor werd een oproep via Burgernet gedaan. Op dit moment geeft de politie geen nadere informatie.

De broer van Christina, Stefan, meldt zelf op sociale media dat de familie kort voor haar verdwijning een zeer verontrustend bericht heeft ontvangen. Hij zette dat rond 18.00 uur online.

Doodsbang

,,Ze werd achtervolgd in Rijssen door een onbekende man. Ze stuurde nog een bericht dat ze doodsbang was en kort daarna was ze niet meer bereikbaar. Dit was rond 13.15 uur dat ze het bericht stuurde. Ze heeft nog om 12.15 uur gepind bij de oude plusmarkt’’, meldt Stefan.

Hij vraagt mensen die haar nog hebben gezien een bericht te sturen. Ook de zus van Christina deelt haar zorgen op social media. Zij zet op Twitter dat de familie enorm ongerust is en dat alle tips welkom zijn.

Volgens de familie schreef Christina in een appje aan haar moeder dat er ‘een man in zwarte kleding’ achter haar aan liep. Daarna kregen ze geen contact meer met haar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Politie zoekt

De politie heeft op dit moment zelf de naam van het meisje nog niet gedeeld, of een foto verspreid. Alleen een signalement. Het gaat om een meisje met een lichte huidskleur van 1,63 meter lang. Ze is slank en heeft zwart kort haar en draagt een bril. Ze draagt een halflange donkergroene jas.

„Achter de schermen wordt hard gewerkt om haar in goed gezondheid terug te vinden”, zegt een woordvoerder, die niet in gaat op het bericht van de broer die het heeft over een achtervolging. „We zitten er echt bovenop. Maar op dit moment willen we het daar even bij laten.”

Om iets na vier uur woensdagmiddag is er een burgernetmelding uitgegaan. Wie het meisje heeft gespot kan contact opnemen met de politie via alarmnummer 112.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.