Culinaire regio onbetwist aan de top

updateVoor restaurantgids Michelin is het onbetwist: de culinaire top van Nederland bevindt zich ook in 2018 voor het belangrijkste deel in het oosten. Met driesterrenrestaurants De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle bovenaan en een keur aan culinaire collega's die hun één of twee sterren behouden.

Maar de invloed van deze chefkoks reikt verder. Want chefkok Arturo Dalhuisen uit Holten - oud-leerlingkok van zowel De Swarte Ruijter als De Librije - kreeg gisteren zijn eerste Michelinster voor zijn werk bij The White Room. Het restaurant in hotel Krasnapolsky in Amsterdam waar zijn oude leermeester Jacob Jan Boerma zijn naam aan verbond als 'signature chef'. De geruchten gingen al weken rond in de culinaire wereld, media belden Dalhuisen plat, de spanning richting de uitreiking liep dan ook hoog op voor de jonge chefkok, bekende hij gisteren. Trillend van de spanning en opluchting nam Dalhuisen de koksbuis in ontvangst. ,,Dit is niet te bevatten", vertelde hij. ,,Ik wilde niets liever dan die ster en we hebben keihard gewerkt om het hoogst haalbare te bereiken. Nu gaan we bewijzen dat we die ster waardig zijn."

Dat geldt voor elke chefkok, benadrukte Michael Ellis, internationaal directeur van de Michelingidsen, meermaals gisteren tijdens de presentatie. ,,Iedere chefkok moet elk jaar weer keihard werken voor die sterren", zei Ellis. ,,Ze zijn niet vanzelfsprekend."

En dat blijkt, want restaurant De Bokkepruik in Hardenberg raakte haar enige Michelinster kwijt. Nadat chefkok Jaap Istha 28 jaar achter elkaar 'steady' wist te blijven in deze waarderingslijst, moeten de Hardenbergers het nu zonder doen. ,,Heel jammer", zegt Ishta. ,,Maar het is ook wel logisch. We willen ons restaurant en de bistro gaan samenvoegen en hebben daar afgelopen jaar gesprekken over gevoerd met Michelin. Wellicht dat dat heeft meegespeeld." Jaap Istha en zijn vrouw Heleen zien het ook als een kans. ,,We wilden al langer wat anders, maar durfden niet goed om die Michelinster niet kwijt te raken", zegt Heleen. ,,Nu is de keuze voor ons gemaakt. En die 28 jaar aan de top is toch best knap? Een topsporter kan tenslotte ook niet altijd op dat niveau blijven presteren."

Dat er een culinaire opmars gaande is in Nederland werd onderstreept met een derde ster voor restaurant Inter Scaldes in Kruiningen. ,,Maar", zei Ellis. ,,De Nederlandse keuken begint meer en meer een eigen signatuur te krijgen. Een keuken waarin het niet meer draait om foie gras, maar om lokale producten zoals aardappel en haring die tot sublieme gerechten worden getransformeerd. Die renaissance in productkeuze zorgt voor de moderne Nederlandse keuken met een eigen gezicht."

Overzicht regionale sterren

3***

De Leest, Vaassen

De Librije, Zwolle

2**

De Lindenhof, Giethoorn

't Nonnetje, Harderwijk

De Groene Lantaarn, Zuidwolde

(Librije's Zusje, Amsterdam)

1*

Kaatje bij de Sluis, Blokzijl

Basiliek, Harderwijk

De Kromme Dissel, Heelsum

De Swarte Ruijter, Holten

Het Roode Koper, Leuvenum

Schultenhues - Peter Gast Gastrobar