Daders houden woord: Jessie uit Rijssen heeft nieuwe auto

N. (28) uit Rijssen heeft huis vol gestolen spullen, wordt alleen veroor­deeld voor bezit ervan

21 juni ALMELO/RIJSSEN - Van een vaatwasser en een magnetron tot aan handgrepen en twee brandblussers: het was een bonte verzameling spullen die de 28-jarige N. uit Rijssen in huis had. Goederen die gestolen waren. En dat had hij kunnen weten, oordeelde de politierechter vrijdagmiddag in de Almelose rechtbank.