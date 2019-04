Dag van de waarheid voor paasvuren: gemeenten vrezen gevaar door aanhoudende droogte

Het mooie en droge weer bedreigt de traditionele paasvuren komend weekeinde. Gemeenten zijn bij ontsteking bang voor overslaande vonken, die voor natuurbranden kunnen zorgen. In veel gemeenten is het vandaag de dag van de waarheid voor paasvuren. In de Achterhoek zijn al verschillende vuren gisteren afgelast.

Voor Gelderland geldt sinds gisteren een verhoogd risico op natuurbranden. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die onder meer over de Veluwe en de Achterhoek gaat, waarschuwt dat er dan in principe een stookverbod geldt. Dan zou er ook geen paasvuur aangestoken kunnen worden. ,,Maar omdat elke lokale situatie anders is, nemen de gemeenten de beslissing.’'

Nihil

Gemeente Berkelland besloot maandag dat vuren in haar gemeente niet afgestoken mogen worden. Bronckhorst heeft besloten dat de achttien kleinere paasvuren in de uitgestrekte gemeente in elk geval niet doorgaan. Donderdag neemt de Gelderse gemeente een besluit over de zes grote en bekende paasvuren in Vorden, Halle, Hengelo (G.), Hummelo en Velswijk. De feestelijkheden rondom deze paasvuren gaan wel door. Als de brandstapels niet aangestoken mogen worden, moeten de organisaties maatregelen nemen om te voorkomen dat feestgangers de bergen hout stiekem toch aansteken, zo waarschuwt de gemeente. Brummen acht de kans op paasvuren dit weekeinde ondertussen ook nihil.

D-day

Voor veel andere gemeenten in de regio is het vandaag D-day. Meerdere gemeenten in de Achterhoek, Salland, Vechtdal en op de Veluwe aan organisaties te kunnen zeggen of het doorgaat; mogen ze de vuren ontsteken of niet? De meeste gemeenten in de regio vrezen dat ze een fiks aantal vuren moeten verbieden. Met name rond Holten wordt in spanning uitgekeken naar het oordeel. De gemeente Rijssen-Holten riep de paasvuurbouwers gisteravond bijeen, maar er werd nog geen besluit genomen.

Quote De situatie is zorgelijk. Hopelijk weten we morgen aan het einde van de middag meer Bart Haverslag, paasvuur Dijkerhoek

Het bouwen van de paasbrandstapels, ook poasboakes genoemd, is een belangrijke traditie in de vijf buurtschappen in Rijssen-Holten. Dit jaar is de 55e editie van de Paasvurencompetitie. Vorig jaar was de houtstapel van Dijkerhoek ruim twintig meter hoog en daarmee werd de grote rivaal Epselo verslagen. ,,Wij zijn net bijgepraat. De situatie is zorgelijk. Hopelijk weten we morgen aan het einde van de middag meer‘’, zegt Bart Haverslag van de bouwgroep die in Dijkerhoek. Zij bouwen al maanden aan de enorme paasbult. Ook gisteren werd er nog volop gewerkt. Zondagavond om 20.00 uur zouden de boakes worden ontstoken.

Even slikken

Henk Menger organiseert het paasvuur in Ruurlo dat gisteren op last van de gemeente Berkelland voorlopig is afgeblazen. Hij klinkt verslagen: ,,Hier gaat het dus sowieso al niet door. Je steekt weken lang ziel en zaligheid in het bouwen. Twee avonden in de week. En dan dit... Begrijpelijk, maar het is even slikken.’’

Het is niet voor het eerst dat de paasvuren niet doorgaan. Net als nu kende 2013 een droge paasmaand. Destijds werden er ook vele vuren in Gelderland en Overijssel afgelast vanwege de droogte. Vaak werden ze, nadat de droogte voorbij was, weken na Pasen alsnog ontstoken. ,,Dat hopen wij nu ook te doen. Het feest dat bij het paasvuur hoorde gaat gewoon door’’, vertelt Menger.

Volledig scherm De meeste paasvuren moeten zondag worden ontstoken. © Lars Smok

Brandweer

Gemeenten gaan bij het verbieden van paasvuren vaak af op de informatie van de brandweer. Als die open vuren verbiedt, verbieden gemeenten de paasvuren. Het moeilijke deze week is dat de brandweer Alertheidsfase 2 afkondigt in veel gebieden. Boeren mogen in die fase als voorbeeld geen tuinafval verbranden, maar of een paasvuur ontstoken mag worden is aan de gemeenten zelf. Daar doet de brandweer vooralsnog geen normatieve uitspraak in.

Vonkenregen

Enkele plaatsen in de Achterhoek en Twente zijn gestopt met het paasvuur na de vonkenregen met de jaarwisseling in Scheveningen. Maar volgens andere paasvuurbouwers kan zoiets met een paasboake niet gebeuren, omdat die niet is gebouwd van pallets maar van veel vochtiger snoeihout. De provincie Gelderland heeft een meldpunt ingesteld voor mensen die last hebben van rook, stof en stank van paasvuren, die ook in de Duitse grensregio populair zijn.