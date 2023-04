De smeulende bulten in Dijkerhoek en Espelo: ‘We zijn er echt niet depressief van’

Ambitieus SVZW heeft nog steeds honger naar meer: ‘Club wil naar de vierde divisie’

SVZW begon slap aan het seizoen, maar kijk nu eens. De eersteklasser is bezig aan een indrukwekkende opmars. SVZW is na de 1-0 winst in het paasweekeinde bij Noordscheschut koploper én pakte de periodetitel. Waar gaat dit eindigen? En hoe hoog zijn de ambities anno 2023 nog in Wierden?