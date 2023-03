Deel Rijssense mountainbikeroute ook afgesloten, maar er is een alternatief

Een deel van de mountainbikeroute in Rijssen is momenteel afgesloten. Het gaat om een klein stuk van de Venegge tot aan de Callunaweg dat 200 meter lang is. De reden voor de afsluiting heeft niet zoals op de Sallandse Heuvelrug, te maken met natuurbescherming.

„Er is een nieuwe eigenaar van het bosperceel", legt Johan Witten uit, die zich als vrijwilliger al jaren inzet voor de mtb-route aan de rand van Rijssen. Op dit moment wordt het bosperceel opgeschoond. Er wordt gekapt, gezaagd en er worden ook andere onderhoudswerkzaamheden verricht. Het bospad is daarom nu dicht en wordt tijdelijk een paar meter omgeleid via De Wakel. Er zijn bordjes geplaatst om de alternatieve route aan te duiden.

Dit is nog niet de definitieve nieuwe route, laat Witten weten. Daar wordt na de zomer over gesproken met de nieuwe grondeigenaar. Er mogen van april tot juli geen werkzaamheden worden uitgevoerd vanwege het broedseizoen en dus kan er niet tijdig een route tussen de bomen op het perceel worden aangelegd. „De eigenaar is welwillend”, aldus Witten.

Gedeeltelijk omgeleid, maar wel te rijden

Het is niet de enige zogenoemde 'single track’ in de regio waar omleidingen zijn. Ook delen van de mtb-route over de Sallandse Heuvelrug zijn vanaf 1 april afgesloten, net als vorig jaar. Tot 1 oktober versperren boomstronken de weg. Dit omdat voornamelijk in de lente en zomer de zandhagedissen en hazelwormen actief zijn in dit gebied. Doordat de beschermde diersoorten de warmte opzoeken van het zand, lopen ze het gevaar overreden te worden door mountainbikers.

Dit betekent niet dat de populaire mtb-route helemaal is afgesloten. De ronde is te rijden. Zo is de noordkant van de Sallandse Heuvelrug bij Hellendoorn gewoon open. Er zijn echter nu wel een aantal omleidingen op het parcours tussen Nijverdal en Holten.