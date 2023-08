Derde generatie runt het Markelose vakantiepark Hessenheem: ‘Je wilt als vakantiepark bekendstaan, niet als hol waar criminelen zich kunnen verstoppen’

met video Sonny Bride, de zingende stukadoor uit Almelo, is de lookalike van Barry White: ‘Het gaat erom dat mensen in je geloven’

Zowel qua uiterlijk als qua stem is de gelijkenis frappant: Sonny Bride uit Almelo, in het dagelijks leven stukadoor, is het evenbeeld van de Amerikaanse zanger Barry White. Zaterdag in België is hij het middelpunt van een groot eerbetoon. „Het is geen act, het is echt.”