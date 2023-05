Deze kerk is muzikaal helemaal nergens zonder kersvers onderscheiden orgelman Jaap (77) uit Holten

Wat zou de remonstrantse kerk in Lochem zonder Jaap Bax (77) moeten? De Holtenaar houdt bijna in zijn eentje de kerkgemeente levendig en heeft de hand in vrijwel elke activiteit, als er maar een orgel bij betrokken is. Niet voor niets kreeg de onvermoeibare kartrekker een lintje tijdens de Pinksterdienst van zondagochtend.