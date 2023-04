Deze vier inwoners van Rijssen-Holten hebben een lintje gekregen; Gerrit Dannenberg ridder

‘Veilige­lan­ders’ uitgezet na stroop­tocht langs winkels in Nijverdal

De in Marokko geboren asielzoekers Said Z. en Abdelah S., beiden 24 jaar, worden in januari dit jaar op het station in Nijverdal aangehouden met tassen vol gestolen kleding. En dat allemaal dankzij een oplettende medewerker van de Scapino.