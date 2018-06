Diefstal kostbare spiegelkarpers uit Twentekanaal

De Regio Oost van de KSN, de organisatie voor Karper Sportvisserij Nederland, is een onderzoek begonnen naar de diefstal van spiegelkarpers uit het Twentekanaal. Diefstal van de kostbare vissen is strafbaar en bij wet verboden. Volgens een woordvoerder van de organisatie kan de schade oplopen tot duizenden euro's.

De diefstal van de karpers kwam aan het licht via Facebook. De betrokken vissen, in het verleden zelf uitgezet en gemonitord door de KSN, werden herkend op basis van foto's. Ze bleken rond te zwemmen in een afgesloten vijver in de omgeving van Rijssen. De KSN zegt te weten wie de daders zijn. Via Facebook is inmiddels een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Een overleg tussen de KSN en de politie Oost-Nederland over de kwestie staat gepland voor volgende week.

Anoniem

Hoe gevoelig de kwestie ligt, blijkt uit de reactie van de woordvoerder van de KSN. Die wil niet met zijn naam in de krant. "Voordat je het weet, word je bedreigd. Binnen de organisatie zijn daar ook duidelijke afspraken over gemaakt. De angst is groot. Als we reageren, doen we dat anoniem."

Binnen de wereld van de karpervissers is het Twentekanaal een begrip. De KSN en andere organisaties zetten er met enige regelmaat nieuwe karpers uit. Het gaat daarbij om spiegelkarpers, vissen die extreem groot kunnen worden en afhankelijk van hun gewicht voor veel geld verkocht worden.

"Dat de vispopulatie in het kanaal op peil blijft, is in het belang van alle sportvissers. Voor het uitzetten van nieuwe spiegelkarpers gebruiken we geld dat we dankzij onze activiteiten en sponsoren binnen krijgen. Wie deze vissen steelt, pleegt niet alleen diefstal. Hij schaadt ook rechtstreeks de belangen van alle sportvissers in de regio."

Spiegelkarpers uit het Twentekanaal worden normaal gesproken gevangen en na weging weer in het water teruggezet. "De meeste vissers doen dat netjes. De resultaten geven ze keurig aan ons door. Sommige karpers worden meerdere keren gevangen. We weten precies hoe snel ze groeien. Daarom ook zijn we in staat ze van foto's te herkennen. Karperdieven vallen bij de echte kenners altijd door de mand."