Diepe Hel Holterbergloop moet uur later starten wegens zondagsrust

Gewonde en file door ongeluk op A1 bij Bathmen

8:30 Op de snelweg A1 is maandagochtend tussen Holten en Bathmen een ongeluk met twee personenauto's gebeurd. Eén persoon is gewond geraakt bij de botsing. Door het ongeval staat er een file op de snelweg in de richting vanaf Hengelo naar Deventer.