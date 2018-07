Dierbare herinneringen op oogstdag in Holten

De 80-jarige Trees van Schie uit Haarlem kijkt tussen de goudgele rogge naar twee Haflingers die een grasmachine trekken. Trees is geboren in Westzaan. Ze is de dochter van een akkerbouwer en de jongste van een gezin met twaalf kinderen.

Alle herinneringen die ze aan haar jeugd heeft, komen op deze oogstdag in alle hevigheid terug. Is het weemoed of een verlangen naar vervlogen tijden? Eén ding is ieder geval zeker. Ze vindt het prachtig.

Hard werken

„Ik was een jaar of vijftien en samen met mijn broers en zussen moesten we hard werken op het land. Wat ik nu zie, heb ik vroeger zelf ook allemaal moeten doen. Rogge binden, maaien of aardappelen rooien en natuurlijk het onderhouden van het land. Mijn zussen moesten zelfs voordat ze naar kantoor gingen bieten dunnen, dan lagen ze op hun knieën in het zand”, vertelt Trees.

Reuring

Maar er komen niet alleen herinneringen terug aan het harde werken op het land. „Er was altijd wel reuring op de boerderij, het was ook een gezellige tijd. Met zo’n groot gezin was er altijd wel iets aan de hand. We kregen veel aanloop bij de verkoop. Dan zeiden mijn broers dat ze wel even naar de keuken konden lopen voor een kop koffie. Mijn moeder was daar niet altijd blij mee”, zegt Trees.

„Tijdens de oogsttijd kwamen er loonwerkers uit Brabant. Die hadden dan een eigen onderkomen en namen ook een eigen kok mee. Zo ontmoette je heel veel verschillende mensen.”

Vanuit Haarlem

De Haarlemse is samen met haar man en dochter een weekend in Holten. „We zijn hier speciaal voor de oogstdag”, vertelt dochter Yvonne. „Mijn ouders vinden dit prachtig, ze hebben zelf later een veeteeltbedrijf gehad. Dus mijn vader vermaakt zich ook opperbest. Heel veel verhalen ken ik wel, want mijn moeder heeft heel veel verteld over haar jeugd.”

Delen

Waar Trees het eerst aan denkt, als ze in gedachten teruggaat naar de oogsttijd, is vooral de drukte en de zorg om de weersomstandigheden.

„Het was erg belangrijk dat het droog bleef bij het oogsten van de rogge. Die zorg heeft ook iets moois omdat je dat met elkaar deelt. Ons gezin had één doel en daardoor was er een enorme verbondenheid. Dat zie je tegenwoordig niet meer binnen in een gezin. Daarom is het goed om te laten zien aan jongeren hoe hard we vroeger moesten werken.”