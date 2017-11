Dik Wessels (71) overleden

Bouwondernemer Dik Wessels is dinsdagochtend op 71-jarige leeftijd overleden. Wessels is de grote man achter de bouwonderneming VolkerWessels, het bedrijf dat door zijn vader werd gesticht en in 1968 door Wessels werd overgenomen. Wessels lag al een aantal dagen in het ziekenhuis met opnieuw hartproblemen.

Hij begon ooit als timmerman bij het aannemingsbedrijf. VolkerWessels is uitgegroeid tot een multinational met 120 werkmaatschappijen en 16.000 personeelsleden.

Reggeborgh

Wessels investeerde het geld dat hij in de bouw verdiende sinds 1991 in de investeringsmaatschappij Reggeborgh, dat belangen heeft in veel sectoren. Wessels maakte in 2001 een enorme klapper met de verkoop van zijn belang in de internetprovider World Online van Nina Brink.

Wessels, die zelf tot op de dag van vandaag nooit een e-mail verstuurde, investeerde 31 miljoen euro in World Online. Een jaar later, na de beursintroductie, verkocht hij dezelfde aandelen voor 590 miljoen euro.

Gezondheidsproblemen

Wessels had al enige jaren gezondheidsproblemen. Hij onderging een aantal jaren geleden een bypass-operatie en kampte ook met evenwichtsstoornissen. Juist afgelopen jaar leek de ondernemer flink opgeknapt.

In juni, op de traditionele haringparty op De Wilmersberg, verklaarde de bouwmagnaat nog ‘weer helemaal goed te pas’ te zijn en dat een goede gezondheid een groot goed is. De gezondheidsproblemen speelden recent weer op. Wessels lag al een aantal dagen in het ziekenhuis met opnieuw hartproblemen.

FC Twente

Dik Wessels was trots op de regio Twente. Hij en zijn familie hielpen FC Twente in tijden van crisis verschillende keren vooruit. Begin deze eeuw, in de tijd dat zijn ook overleden jongere broer Herman nog voorzitter van FC Twente was, scholden Dik en Herman Wessels de club de miljoenen kwijt die ze in een fonds voor aankoop van spelers had gestopt.