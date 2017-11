Dik Wessels in 7 typerende uitspraken en eigenschappen

1. Ondoorgrondelijk

Dik Wessels was ondoorgrondelijk. De ondernemer hekelde zijn jaarlijkse notering in de Quote 500 en zocht zeer zelden de publiciteit. In een interview met Quote vertelt Wessels dat hij veel vrienden heeft, maar dat hij ze niet kent.

Quote Mijn grootste vijand is jaloezie. Daarmee durf ik ook te zeggen dat succes recht­vaar­dig­heid in de weg staat. Mensen hekelen me omdat ze macht aan mij koppelen die ik niet heb. Dik Wessels

2. Praktisch

Dik Wessels was praktisch. Hij was digibeet, opende zijn eigen e-mails niet en het succes van zijn imperium schetste hij in een grafiek. Gewoon met pen en papier. In het interview met Quote deelde kantoorbediende Sini Wijnen een wijze les van haar werkgever:

Quote Als een plan niet op een A4’tje past, klopt het niet. Je moet het snel kunnen snappen. Dik Wessels in Quote

3. Intuïtie

Dik Wessels was intuïtief. Hij had een goed gevoel voor timing. Zakelijk, maar ook privé. Hij kocht en verkocht bedrijven op het juiste moment en beschikte over mensenkennis, waardoor hij zijn medewerkers, zakenpartners en concurrenten aanvoelde.

Quote Je moet altijd iets anders doen dan wat een ander doet. En het moet beter zijn. Dan creëer jij waarde. Dat is een van de belangrijkste dingen. Dik Wessels

Volledig scherm © eric brinkhorst

4. Controle

Dik Wessels was een controlfreak. In het interview met Quote vertelde de ondernemer dat hij kentekenplaten noteerde van busjes die te vroeg naar huis reden. Waar kwamen zijn medewerkers vandaan en wat was de oorzaak van hun vroege vertrek? Als je daar niet op let, verlies je het bedrijf, zei hij.

Quote Ik heb een principe dat elk mens, ook ik, sociale controle nodig heeft. Anders ga je dingen doen waar je zelf niet eens van bewust bent. Wessels over controle

5. Zuinig

Dik Wessels was zuinig. Hij kocht zijn overhemden in China voor 8 euro en reed een Mercedes Maybach, alleen maar omdat zijn chauffeur hem zo mooi vond. Zijn grootste uitspatting was een kasteel in Schotland waar hij zakenrelaties ontving en medewerkers liet jagen. In een interview met Het Financieel Dagblad zegt Wessels:

Quote Ik heb nooit met winst gerekend. Ik hield altijd vooral in de gaten hoeveel verlies ik kon lijden. Wessels tegen Het Financieel Dagblad

6. Zwart-wit

Dik Wessels was een zwart-witdenker. De buitenwereld zag een harde ondernemer en een dominante man. Hij omschreef zichzelf liever als een natuurlijke ondernemer met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

Quote Bang zijn alleen de mensen die vrezen dat ze het niet goed doen. Dik Wessels

Volledig scherm © Wouter Borre

7. Naastenliefde

Wessels was een weldoener. Hij leefde als een christen, maar ging niet naar de kerk. Het zinde hem niet dat de dominee daar bepaalde wat hij wel en niet mocht doen. Maar Wessels had veel naastenliefde in zich. Nooit hing hij aan de grote klok welke goede doelen zijn steun hadden.