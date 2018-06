Dode bij ongeval op A1 bij Holten

Ravage

De A1 is door het ongeluk veranderd in een ravage. De rijksweg is in de richting van Apeldoorn afgesloten. De verwachting is dat de weg pas om 15.00 uur weer wordt vrijgegeven. Verkeer wordt er bij de afrit Rijssen afgestuurd. Vanaf daar kunnen de omleidingsborden U407 worden gevolgd.