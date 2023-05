Doelman Van Zaltbommel verspeelt met Excelsior’31 twee dure punten tegen zijn toekomstige club: ‘Hier schiet je niks mee op’

Smartphoneverbod? Smartphone­ver­bod nabij? ‘Elke docent is iedere dag elke minuut bezig telefoons weg te halen’

Op het Stedelijk Lyceum Innova in Enschede en middelbare school de Passie in Wierden geldt al een telefoonverbod. Kinderen mogen hier in de klas én in de pauzes geen telefoon bij zich hebben. Zo’n verbod klinkt CDA-Kamerlid René Peters als muziek in de oren. Hij pleit voor een landelijk verbod op telefoons in het klaslokaal. De vraag is: moet de politiek zich er wel mee bemoeien?