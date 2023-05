Domper voor actiegroep Rijssen: industrieterrein Ligtenbergerveld Oost stap dichterbij

Raad Lochem niet blij met nieuw verzoek om extra geld voor scholenge­bouw Laren, maar gaat toch akkoord

De beoogde bouw van een nieuw scholengebouw in het dorp Laren kan doorgaan. De Lochemse gemeenteraad is maandagavond alsnog akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra geld (1,3 miljoen euro) om drie scholen onder te kunnen brengen in één nieuw pand. De kosten voor de nieuwbouw zijn inmiddels opgelopen tot 11,5 miljoen euro.