Doordeweeks is Anke buschauffeur in het weekend drumt ze op de powwow

Tijdlijn Hoe faillisse­ment van Oad diepe sporen naliet

3 juli Oad vroeg in september 2013 faillissement aan. De reizigersorganisatie is alweer bijna zes jaar failliet. Maar de kruitdampen rond het grootste bankroet in de geschiedenis van het Nederlandse reiswezen zijn nog steeds niet opgetrokken. Zo boog de rechter zich vandaag opnieuw over de zaak. Maar wat gebeurde er in de jaren na het faillissement? Een chronologisch overzicht.