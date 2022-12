Duizenden nieuwe bomen erbij in Rijssen en Holten

Het planten van een boom op eigen terrein of buurt is een idee van de provincie Overijssel. Onder het motto ‘Natuur voor Elkaar’ geeft de provincie inwoners de kans om tegen een kleine vergoeding bomen en bosplantsoenen aan te vragen.

Voor de gemeente Rijssen-Holten zijn dit keer 3.597 aanvragen binnengekomen. Wie een boom wil planten, moet aangeven op welke locatie dat moet gebeuren, in welke grondsoort er wordt ingepoot en welke boomsoort gewenst is . Zo konden inwoners bijvoorbeeld kiezen uit soorten waar veel insecten op afkomen of een fruit- en notenboom.

De bomen worden naast de gemeente Rijssen-Holten in meerdere gemeenten in Overijssel op de eerste Boomdeeldag, zaterdag 14 januari, uitgedeeld. In totaal doen 17 gemeenten mee. Dit jaar zijn 57.849 bomen beschikbaar gesteld.

De provincie is in 2019 al begonnen met het project. Sindsdien zijn in Overijssel 330.021 nieuwe bomen geplant. Het doel van het project is om 1,1 miljoen bomen aan te planten. Hiervoor zet de provincie samen met partijen als Landschap Overijssel diverse acties op waar inwoners bij betrokken worden.