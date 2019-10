Duo uit Bathmen en Holten aangehouden voor drugshandel in Rijssen en Holten

Update Duo uit Bathmen en Holten verdacht van drugshan­del

16 oktober Een 20-jarige Bathmenaar en een 21-jarige man uit Holten zijn onlangs aangehouden op verdenking van de handel in soft- en harddrugs. De hoofdverdachte uit Bathmen zit nog in voorarrest, de 21-jarige Holtenaar is weer op vrije voeten, maar moet zich later verantwoorden voor de rechter.