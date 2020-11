Dwangsom voor Grieks restaurant Parthenon in Holten is verjaard

Een dwangsom die de uitbater van het voormalige Griekse restaurant Parthenon in Holten boven het hoofd hing, is verjaard. Dat bleek maandag in de rechtbank in Zwolle.

Het restaurant is al dicht en uitbater Georgious K. lijkt vertrokken. Hij was maandag ook niet in de rechtszaal aanwezig bij het staartje van een reeks juridische procedures rond zijn restaurant Parthenon in Holten.

In september 2018 poogde hij al via de bestuursrechter in Zwolle een vergunning voor zijn restaurant af te dwingen. Hij kreeg die niet na een negatief advies van het justitiële integriteitsbureau Bibob, aangevraagd door de gemeente Rijssen-Holten.

Hennepkwekerij

De man is in 2014 veroordeeld voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij. De gemeente weigerde vervolgens een vergunning voor zijn Griekse restaurant te verstrekken uit vrees dat hiermee misdaadgeld witgewassen zou worden. Bezwaren van hem dat hij vanuit Griekenland een grote lening had gekregen, haalden niets uit.

20.000 euro

De Raad van State oordeelde in augustus 2019 dat de gemeente gelijk had. Vervolgens verstuurde Rijssen-Holten op 10 september van dat jaar een aanmaning aan K. dat hij de dwangsom van 20.000 euro moet betalen. Dit omdat hij zonder vergunning wel maaltijden had verzorgd. Tegen die invorderingsbeslissing stapte hij opnieuw naar de bestuursrechter.

Uitbraak

K. had het geluk dat gemeente was uitgegaan van een zitting dit voorjaar. Dat werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus maar de gemeente verzuimde vervolgens in september een nieuwe aanmaning te sturen. Zo’n aanmaning is een jaar geldig.

Puzzelen

,,Ik denk dat het verjaard is’', zei de bestuursrechter over de dwangsom. ,,Daar ben ik ook bang voor’', zei een van de juridisch medewerkers van de gemeente in de rechtszaal. ,,Wij waren zelf ook aan het puzzelen hoe het zat met de termijnen in deze zaak. Ook door het thuiswerken gaat zoiets makkelijker mis.’’

De bestuursrechter gaat nog schriftelijk uitspraak doen, maar ze gaf al aan dat de zaak verjaard is.