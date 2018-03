Een auto te veel in Holten: 750 euro boete

Op een perceel naast een autobedrijf in Holten stonden volgens de gemeente zes auto's geparkeerd. Dat is een meer dan is toegestaan en dus moet de eigenaar 750 euro betalen. Die stapte vervolgens naar de bestuursrechter.

Het perceel aan het Oranjestraat in Holten ligt naast autobedrijf Stukker. Dat bedrijf heeft met dit perceel niets van doen, zegt de bezwaarmaker dinsdag opgewekt tegen de bestuursrechter. Op dat perceel, zoals op meerdere percelen aan de Oranjestraat, stonden tijdens een controle in januari vorig jaar auto's. Het waren er zes in totaal.

Dwangsom

De gemeente Rijssen-Holten sprak eerder af dat er op dat perceel maar vijf wagens zijn toegestaan. Dus ging het college over tot inning van 750 euro aan dwangsom. Maar stonden er zes gestald of waren dat er vijf en stond die zesde daar tijdelijk geparkeerd? Dat laatste vroeg de eigenaar van het perceel zich af. Bovendien vroeg hij zich af of die zesde wagen, kennelijk een groene Daf, wel volgens de wet een voertuig was. De gemeente onderbouwde het verhaal met gegevens van de RDW. Ze trok na of de gestalde wagens uit de verzekering geschorst waren en dat bleek het geval. Dat moet bewijzen dat de wagens niet regelmatig gebruikt worden. Maar een schorsing kan ook tijdelijk, weet de bezwaarmaker. Dus een schorsing bewijst niets, zei hij.

Geen rijbewijs

,,Als we hadden opgeschreven dat ze er geparkeerd stonden, hadden we hier vandaag de discussie gehad dat ze er slechts gestald stonden'', zei de gemachtigde van het college van Rijssen-Holten tegen de rechter. Volgens hem gaat het daar niet om: duidelijk is dat er zes wagens in de buitenruimte stonden. En dat zijn er te veel. ,,De foto's bewijzen voldoende dat die voertuigen niet gebruikt worden zoals in het normale spraakgebruik.''

De gemachtigde wilde daarop zeggen ,,zoals u en ik gebruiken'', maar hij heeft zelf geen rijbewijs. De zitting begon ook later omdat zijn trein vertraging had. Ook maakte de gemeente duidelijk dat sinds de aanschrijving tot inning van de dwangsom er geen overtreding meer is geconstateerd. Meneer heeft dus begrepen dat hij fout zat, was zijn conclusie. Daaruit valt ook te halen dat kennelijk de aanschrijving gewerkt heeft. Is het innen van die 750 euro dan nog wel nodig, vroeg de rechter zich af. De gemeente vond van wel.